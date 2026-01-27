Найдена новая возможная причина старения клеток

Старение клеток связано не только с накоплением повреждений, но и с постепенной утратой их "инструкций", определяющих специализацию и функции. К такому выводу пришли ученые лаборатории Altos Labs (США). Результаты исследования опубликованы на портале The National Library of Medicine (NLM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили, как с возрастом меняется активность генов в различных тканях человека. Анализ показал, что при старении клетки все чаще включают так называемую мезенхимальную программу - набор генов, характерный для поддерживающей соединительной ткани. В норме она активна лишь в ограниченных случаях, но с возрастом и при заболеваниях начинает проявляться в специализированных клетках органов.

Этот "мезенхимальный сдвиг" оказался системным: его признаки выявили более чем в 40 типах тканей и при 20 заболеваниях, включая фиброз легких и почечную недостаточность. Более выраженный сдвиг был связан с прогрессированием болезни и снижением выживаемости пациентов.

Чтобы проверить, является ли этот процесс причиной ухудшения функций, ученые подавили активность ключевых генов, отвечающих за запуск рубцовых программ. В результате клетки частично восстановили эпигенетические признаки, характерные для более молодого состояния. Аналогичный эффект был достигнут и с помощью так называемого частичного перепрограммирования - кратковременной активации факторов, изменяющих структуру работы генов, без стирания клеточной памяти.

Ранее эксперименты на мышах уже показывали, что такие краткие "импульсы" перепрограммирования могут улучшать функцию тканей и ослаблять молекулярные признаки старения. Однако авторы подчеркивают, что метод требует крайне точной дозировки: чрезмерное вмешательство может нарушить работу тканей и повысить риск опухолевого роста.

По словам ученых, восстановление и поддержание здоровья клеток остается одной из ключевых задач современной биомедицины. Первые клинические испытания подобных подходов планируется проводить локально - например, в тканях глаза, где эффект можно строго контролировать.