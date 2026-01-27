Азербайджан и Всемирный банк обсудили усилия для обновления энергосети

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье, а также региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс обсудили модернизацию энергосети и экспортные проекты.

Как передает Day.Az, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Мы встретились с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, а также с региональным директором по Южному Кавказу Роландом Прайсом. Обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере модернизации энергетической сети, региональных проектов по экспорту электроэнергии и газа, а также повышения энергоэффективности", - говорится в публикации.

