В Азербайджане начались зимние каникулы для школьников

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начались зимние каникулы.

Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025-2026 учебном году каникулы охватывают период с 27 по 31 января.

Каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.

После каникул в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, первым учебным днём будет 2 февраля.