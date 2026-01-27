https://news.day.az/society/1812181.html В Азербайджане начались зимние каникулы для школьников С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начались зимние каникулы. Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025-2026 учебном году каникулы охватывают период с 27 по 31 января. Каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.
В Азербайджане начались зимние каникулы для школьников
С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начались зимние каникулы.
Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025-2026 учебном году каникулы охватывают период с 27 по 31 января.
Каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.
После каникул в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, первым учебным днём будет 2 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре