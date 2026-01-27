SOFAZ раскрыл прибыль от АЧГ и Шахдениз в 2025 году

В 2025 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) от реализации соглашений по добыче нефти и газа составили 10,266 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, этот показатель на 1,977 миллиарда манатов или на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доходы SOFAZ от продажи "долевой" нефти и газа составили 9,497 миллиарда манатов, доходы от бонусных платежей и транзита - 765,7 миллиона манатов, а расчетные платежи - 3,6 миллиона манатов.

Отмечается, что в указанный период в SOFAZ поступило 8,293 миллиарда манатов от месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и 958,8 миллиона манатов от месторождения Шахдениз (газ и конденсат).

Отметим, что SOFAZ - это специальный орган, обеспечивающий сбор, эффективное управление и сохранение доходов Азербайджанской Республики, получаемых в рамках соглашений по нефти и газу, с целью их использования для будущих поколений.

Средства Фонда формируются за счет чистых доходов от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики в соответствии с соглашениями о разделе продукции; бонусов; авансовых платежей, уплачиваемых инвесторами в связи с разработкой углеводородных запасов; дивидендов; доходов от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики; доходов от активов, переданных инвесторами; доходов от размещения и управления активами Фонда; грантов и иных безвозмездных поступлений; других доходов и поступлений, предусмотренных законодательством.

Средства Фонда могут использоваться для решения важнейших национальных задач в интересах социально-экономического развития страны, а также для строительства и восстановления объектов стратегически важной инфраструктуры.

Кроме того, SOFAZ осуществляет трансферты в государственный бюджет. Определенная часть расходов Фонда направляется на его управление.