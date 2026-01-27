Нефтяной фонд Азербайджана существенно нарастил золотые резервы

В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) увеличил объем золотых резервов до 200 тонн.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в SOFAZ.

По сравнению с 2024 годом запасы золота выросли на 53,4 тонны, или на 36,4%.

Так, по состоянию на 1 января текущего года доля золота в инвестиционном портфеле SOFAZ достигла 38,2%.

В Фонде отметили, что на фоне активных закупок со стороны центральных банков, сохраняющейся неопределенности и геополитических рисков цены на золото в течение года заметно выросли, достигнув исторических максимумов. Это позволило сформировать значительные внебюджетные доходы по золотому субпортфелю SOFAZ.

По итогам отчетного периода стоимость инвестиционного портфеля SOFAZ составила 73,54 млрд долларов США, что на 13,5 млрд долларов США или на 22,5% больше, чем годом ранее.