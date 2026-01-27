Пожар в Хырдалане

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в городе Хырдалан.

Как передает Day.Az, к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что пожар произошёл в одном из складов, расположенных под одной крышей и примыкающих друг к другу, общей площадью 1000 квадратных метров, при этом существовала высокая угроза распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения, в том числе на другие склады.

В результате пожара сгорели деревянные конструкции кровли склада площадью 60 квадратных метров, а также находившиеся внутри деревянные изделия.

Другие примыкающие склады были защищены от огня.