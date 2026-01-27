В Азербайджане задержаны лица, готовившие нападение на иностранное посольство

Арестованы лица, готовившиеся к совершению террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджане, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери", на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку.

Указанные лица, вступившие в преступные отношения с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации ИГИЛ, которые в качестве группы лиц, заранее сговорившись, приобрели предметы, используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства.

В связи с фактом Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и по решению суда в отношении них была избрана мера пресечения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.