Chery отзывает эти кроссоверы

Компания Chery объявила отзыв кроссоверов Jaecoo J7 и Tiggo 7 на китайском рынке из-за возможного дефекта, который может привести к остановке двигателя во время движения. Соответствующий план отзыва зарегистрирован в Государственном управлении по регулированию рынка Китая, передает Day.Az со ссылкой на РГ.

Причиной отзыва стала возможная ошибка при сборке: на части автомобилей жгут проводки электронного блока управления двигателем мог быть зафиксирован ненадлежащим образом. Со временем это способно привести к перетиранию проводки и, как следствие, к внезапной остановке двигателя в движении.

Под отзыв подпадают 1,1 тысячи автомобилей Chery Tansuo 06 и Tiggo 7 1.6T, выпущенных в период с 1 апреля по 8 декабря 2025 года. Модель Tansuo 06 за пределами Китая продается под брендом Jaecoo J7. Tiggo 7 1.6T представлен в версиях Tiggo 7 Sport и Tiggo 7 Plus.

Chery проведет бесплатную проверку затронутых автомобилей. При выявлении неправильной установки клипсы или повреждений проводки дефектные элементы будут отремонтированы или заменены за счет производителя. Владельцев уведомят через дилеров.