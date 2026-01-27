Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое невозможно удалить. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В течение всего января пользователи операционной системы (ОС) жаловались на проблемы обновления KB5074109. В качестве временного решения проблемы владельцам компьютеров предлагали удалить апдейт со своих устройств. Однако оказалось, что многие пользователи не смогли это сделать - в процессе обновления они столкнулись с ошибкой 0x800f0905.

По словам специалистов Windows Central, ошибка с таким кодом связана со стеком обслуживания или хранилищем компонентов. "Проблемы с обновлениями Windows не новы, но когда даже способ их удаления перестает работать, это особенно раздражает", - отметили авторы.

Журналисты объяснили, что если удалить обновление не получается, то стоит попытаться восстановить операционную систему до той точки, когда апдейт KB5074109 еще не был установлен. Для этого нужно зайти в раздел "Восстановление" в настройках Windows. Также можно подождать, пока Microsoft выпустит исправляющий неполадку патч.