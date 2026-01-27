Подозрительные ссылки могут привести к краже средств

В рамках взаимовыгодного сотрудничества между Министерством внутренних дел и Центральным банком киберриски системно анализируются, а также обеспечивается информирование банковских клиентов.

Как сообщили Day.Az в Министерства внутренних дел, по итогам проведенных в прошлом году мероприятий в онлайн-пространстве были выявлены и заблокированы 372 поддельных сайта, ссылки и перехода, используемые в мошеннических целях. Это оказало существенное влияние на снижение случаев незаконного вмешательства в банковские карты.

Проведенный анализ показывает, что в случаях, когда пользователи банковских карт при обнаружении подозрительных операций незамедлительно информируют банк, клиентами которого они являются, превентивные меры оказываются эффективными и удаётся предотвратить хищение средств с карты. При этом оперативно определяется направление вмешательства в банковскую карту и риски нейтрализуются.

Министерство внутренних дел вновь рекомендует пользователям банковских карт при столкновении с любыми подозрительными операциями, неизвестными ссылками или фальшивыми интернет-ресурсами немедленно обращаться в свой банк и в органы полиции и не оставаться безразличными к таким ситуациям: "Это имеет важное значение как для обеспечения личной финансовой безопасности, так и для общей кибербезопасности".