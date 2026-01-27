В Азербайджане выпадет снег

Опубликован прогноз погоды на 28 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются временные осадки. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 5-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются периодические осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах возможна интенсивность осадков. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер в некоторых горных и предгорных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 5-9° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорных районах - 11-13° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах существует вероятность гололедицы на дорогах.