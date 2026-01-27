Азербайджан готовит новый госстандарт в сфере туризма

В Азербайджане разрабатывается новый государственный стандарт в сфере туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Рашад Алиев в рамках Саммита по связям в сфере гостеприимства.

Он сказал, что с этого года начнется разработка критерий для отелей, хостелов и гостевых домов и их сертифицирование. В настоящее время ведется работа над новым стандартом.

Представитель учреждения отметил, что средства размещения, не соответствующие минимальным критериям, не будут зарегистрированы: "Мы будем работать над тем, чтобы к концу года этот стандарт был официально зарегистрирован как государственный стандарт. Именно после этого процесса для всех средств размещения будут проведены как аудит, так и классификация".

Он подчеркнул, что раняя сертификация отелей носила добровольный характер:

"После принятия закона "О туризме" классификация отелей по звездам стала обязательной. Внедрение нового стандарта начнется добровольно, а затем мы планируем внести его в закон "О туризме".