Недострои в Баку: как будут защищаться деньги граждан?

В ряде случаев граждане заранее покупают квартиры или объекты в зданиях, строительство которых еще не началось или только начинается. Однако есть риск того, что эти здания могут быть не достроены. Граждане в таких случаях сталкиваются с трудностями для возврата своих средств, которые они заплатили за покупку квартиры.

Как можно избежать таких ситуаций?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в связи с данной проблемой депутат Рази Нуруллаев предложил, чтобы строительные компании предоставляли гражданам страховые гарантии во избежание подобных ситуаций:

"Средства должны перечисляться не напрямую в Жилищно-строительный кооператив (ЖСК), а на открытый депозитный счет, и деньги могут сниматься с банковского счета только в соответствии с этапами строительства. В любом случае для защиты прав граждан и недопущения того, чтобы они остались без жилья, очень важно, чтобы средства находились под государственной гарантией. Если строительство будет приостановлено, гражданин должен иметь возможность как минимум вернуть свои деньги".

В свою очередь эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что от строительной компании требуется банковская гарантия, при которой банк оценивает весь проект и объем работ:

"Определенная часть средств вносится строительной компанией в банк в качестве депозита, после чего банк выдает так называемое письмо о банковской гарантии для представления соответствующим органам. Цель заключается в том, чтобы в случае банкротства строительной компании или невозможности продолжения работ строительство могло быть продолжено за счет депозитного счета компании в банке".