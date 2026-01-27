В Баку пройдет международный турнир по легкой атлетике

В Баку состоится международный зимний турнир по легкой атлетике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, соревнования пройдут 30 января в Бакинском легкоатлетическом центре при поддержке World Athletics, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и клуба Athletics Club.

В рамках турнира будут проведены забеги на дистанции 60 метров, соревнования по прыжкам в длину и тройному прыжку. В состязаниях примут участие спортсмены возрастной категории U18, а также представители взрослой группы.