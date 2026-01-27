https://news.day.az/sport/1812241.html В Баку пройдет международный турнир по легкой атлетике В Баку состоится международный зимний турнир по легкой атлетике.
В Баку состоится международный зимний турнир по легкой атлетике.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, соревнования пройдут 30 января в Бакинском легкоатлетическом центре при поддержке World Athletics, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и клуба Athletics Club.
В рамках турнира будут проведены забеги на дистанции 60 метров, соревнования по прыжкам в длину и тройному прыжку. В состязаниях примут участие спортсмены возрастной категории U18, а также представители взрослой группы.
