Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи в Украину - ФОТО - ВИДЕО
Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, очередной груз электротехнического оборудования, предназначенный для гуманитарной помощи Украине от Азербайджанской Республики, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.
Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.
Отметим, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с обеспечением электроснабжения.
