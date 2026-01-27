Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи в Украину

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, очередной груз электротехнического оборудования, предназначенный для гуманитарной помощи Украине от Азербайджанской Республики, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с обеспечением электроснабжения.