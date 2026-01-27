https://news.day.az/economy/1812262.html В правила выдачи разрешений на строительство внесены изменения В правила продления срока действия разрешения на строительство внесены изменения, Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, информация о продлении срока действия разрешения на строительство либо об обоснованном отказе будет передаваться в Государственный реестр строительства незамедлительно после принятия решения.
Ранее такая информация направлялась в Реестр в течение 3 рабочих дней.
