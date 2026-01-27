В правила выдачи разрешений на строительство внесены изменения

В правила продления срока действия разрешения на строительство внесены изменения, 

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, информация о продлении срока действия разрешения на строительство либо об обоснованном отказе будет передаваться в Государственный реестр строительства незамедлительно после принятия решения.

Ранее такая информация направлялась в Реестр в течение 3 рабочих дней.