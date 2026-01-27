https://news.day.az/world/1812288.html Плотный слой тумана накрыл Софию - ВИДЕО Над Софией образовался так называемый океан тумана, превративший город в необычное природное зрелище. Как передает Day.Az, видео, снятое с возвышенности, показывает плотный слой тумана, полностью накрывший столицу Болгарии.
Плотный слой тумана накрыл Софию - ВИДЕО
Над Софией образовался так называемый океан тумана, превративший город в необычное природное зрелище.
Как передает Day.Az, видео, снятое с возвышенности, показывает плотный слой тумана, полностью накрывший столицу Болгарии.
Автор кадров отмечает, что внизу туман создает мрачную атмосферу, однако с высоты открывается совершенно иное восприятие, создавая впечатляющий визуальный эффект.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре