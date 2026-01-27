Плотный слой тумана накрыл Софию

Над Софией образовался так называемый океан тумана, превративший город в необычное природное зрелище.

Как передает Day.Az, видео, снятое с возвышенности, показывает плотный слой тумана, полностью накрывший столицу Болгарии.

Автор кадров отмечает, что внизу туман создает мрачную атмосферу, однако с высоты открывается совершенно иное восприятие, создавая впечатляющий визуальный эффект.