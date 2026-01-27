В операционной системе Apple появится новинка

Компания Apple внедрит в iOS 26.3 новую функцию ограничения точности определения местоположения, которая сократит объем данных о пользователе, доступных мобильным операторам. Нововведение направлено на повышение уровня конфиденциальности владельцев iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

При включении опции мобильные сети больше не смогут определять местоположение устройства с точностью до конкретного адреса. Вместо этого операторам будет доступна лишь обобщенная информация, например район, в котором находится пользователь. При этом качество связи и работа сети, по заявлению Apple, не ухудшатся, а данные о местоположении, передаваемые экстренным службам во время вызова, останутся точными.

Функция будет доступна только на устройствах с модемами Apple C1 или C1X, включая iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro с поддержкой сотовой связи, и потребует установки iOS 26.3 или iPadOS 26.3.

Поддержка опции также зависит от оператора связи. В США она заявлена для Boost Mobile, в Великобритании - для EE и BT, в Германии - для Telekom, а в Таиланде - для AIS и True.

Ограничение точности местоположения затрагивает только данные, передаваемые мобильным сетям, и не влияет на работу сервисов геолокации для приложений. Включить или отключить функцию можно в настройках сотовой связи, после чего потребуется перезагрузка устройства.

В настоящее время iOS 26.3 проходит бета-тестирование, а публичный релиз обновления ожидается в ближайшие недели.