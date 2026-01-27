MEDİA выступила с заявлением о дезинформации против стратегического партнерства Азербайджана и Турции

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) распространило заявление в связи с дезинформацией, направленной против стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в MEDİA.

Отмечается, что в ряде зарубежных онлайн-новостных каналов и сегментах социальных сетей наблюдаются случаи распространения дезинформации сомнительного происхождения, не отражающей реальность и преследующей цель нанести ущерб стратегическим союзническим отношениям между Азербайджаном и Турцией: "В результате предварительного расследования было установлено, что данная дезинформационная кампания берет начало в русскоязычном сегменте Интернета и исходит от ресурса Tsargrad.tv.

Мы решительно осуждаем распространение подобной дезинформации, направленной против нашей страны, нацеленной на то, чтобы с использованием фальшивого и манипулятивного контента ввести в заблуждение общественное мнение, а также на подрыв братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, и подчеркиваем недопустимость этого. Призываем журналистов и медиасубъекты Азербайджана и Турции занимать принципиальную позицию в отношении подобных попыток дезинформации, воздерживаться от распространения непроверенной информации и ответственно подходить к защите информационного пространства.

В то же время мы призываем общественность обеих стран не верить фейковым сообщениям и руководствоваться исключительно заявлениями официальных структур.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики и впредь будет продолжать эффективное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции в целях предотвращения подобных случаев и формирования единой позиции".