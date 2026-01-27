Италия сокращает свой дипломатический персонал в Иране

Италия значительно сокращает число сотрудников дипмиссии в Тегеране, большинство из них вернутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

Как сообщается, накануне под председательством министра иностранных дел и вице-премьера Италии Антонио Таяни состоялось оперативное заседание кризисной группы МИД, по итогам которого было принято указанное решение. "Министр подтвердил, что приоритетом останется обеспечение интересов итальянских граждан, и дал распоряжение о значительном сокращении персонала дипмиссии, который вернется в ближайшее время в Италию", - говорится в сообщении.

В заседании, как уточняется, приняли участие послы Италии в Тегеране, Тель-Авиве, Вашингтоне, а также постпред в Брюсселе.