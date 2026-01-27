Эксперт объяснил поправки в Трудовой кодекс

В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс распространяется множество ошибочных мнений. Люди, не являющиеся специалистами в данной сфере, дают разъяснения и комментарии по изменениям в Трудовом кодексе, и самое плохое - эти объяснения принимаются обществом как верные.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил специалист по управлению человеческими ресурсами, автор 10 книг в области трудового законодательства Нусрат Халилов. Он представил некоторые из распространенных в СМИ заблуждений.

Эксперт отметил, что утверждения о том, что после изменений в законодательстве с лицами, проходящими производственную практику, обязательно должен заключаться трудовой договор, являются неверными.

Он также подчеркнул, что неверны и заявления о том, что дополнительные отпуска теперь будут суммироваться. По словам Халилова, так было уже на протяжении 23 лет, и суть нормы не изменилась.

"Говорится, что теперь дни общенационального траура и дни голосования не будут включаться в календарные дни отпуска. Так было уже 32 года. Суть не изменилась, просто эта норма была внесена в Кодекс. "Теперь при уходе в отпуск отпускные не будут меньше месячной зарплаты". Это неверно. "Командировка теперь будет обязательной". Она и раньше была обязательной, просто теперь в законе более четко определены обязанности работника и права работодателя. "Педагогическим работникам будет предоставляться отпуск в течение учебного года". Это и раньше было возможно, однако устранена нормативная неопределенность в соответствующей статье. "День государственного суверенитета (20 сентября) не будет считаться рабочим днем". Это неверно, так как, несмотря на то что это праздничный день, он считается рабочим", - добавил он.