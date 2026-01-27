Сахиба Гафарова выступила на 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты приняла участие во 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья, прошедшей в Абу-Даби.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса

Выступая с речью на церемонии открытия сессии, спикер Сахиба Гафарова отметила, что Парламентская ассамблея Средиземноморья является площадкой для диалога, солидарности и взаимопонимания. По ее словам, уделяемое гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин особое внимание ярко демонстрирует неизменную приверженность Ассамблеи коллективным действиям во имя достижения общих целей.

Напомнив, что Милли Меджлис Азербайджана подал официальную заявку на получение статуса наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что поддержка этой заявки создаст новые возможности для более тесного сотрудничества и более эффективной совместной деятельности. "Мы заинтересованы в развитии связей между Парламентской сетью Движения неприсоединения, в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис, и Парламентской ассамблеей Средиземноморья", - сказала спикер. Было подчеркнуто участие представителя Ассамблеи в прошедшей в Ташкенте в апреле прошлого года 4-й Конференции Сети. Спикер Милли Меджлиса заявила, что налаживание институциональных связей между двумя организациями через взаимное предоставление статусов наблюдателя и подписание соглашения о сотрудничестве внесет существенный вклад в общие цели парламентской дипломатии.

Делясь мыслями о значимости темы мероприятия, спикер Сахиба Гафарова сказала, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин по праву приняты в качестве одной из Целей устойчивого развития. Эти цели не только желательны, но и необходимы для построения более справедливого мира и обеспечения лучшего будущего для грядущих поколений. При этом, отметив наличие серьезных вызовов, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что эти вызовы не ограничены какой-либо одной страной или регионом, а носят глобальный характер. Поэтому прогресс возможен не только за счет национальных усилий, но и благодаря устойчивой и скоординированной деятельности на международном уровне. C этой точки зрения, сегодняшние обсуждения вновь акцентируют внимание на важности международного сотрудничества, особенно, среди парламентариев, являющихся представителями наших народов, сказала она.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, реальный и устойчивый прогресс в первую очередь зависит от изменения существующего в обществе образа мышления. В качестве основополагающей ценности общества должен быть сформирован и закреплен принцип равенства женщин и мужчин по своей сути. С другой стороны, невозможно построить сильное, процветающее и устойчивое общество без полного и равноправного участия женщин во всех сферах общественной жизни и процессов принятия решений. По ее словам, неизбежно неустойчивой является любая инициатива, не учитывающая права и потенциал половины общества.

Информируя участников мероприятия о ситуации с гендерным равенством в Азербайджане, спикер Сахиба Гафарова заявила, что в основанном на прочных семейных и культурных традициях азербайджанском обществе женщины всегда играли центральную роль в формировании семьи - наиважнейшей малой ячейки общества - и в передаче этих ценностей будущим поколениям. Женщины неизменно воспринимались в обществе как равноправные партнеры и оказывали решающее влияние на его развитие. Спикер Милли Меджлиса упомянула открытие в 1901-м году в Баку первой в мусульманском мире светской школы для девочек и предоставление женщинам избирательного права в 1918-м году, что отразило данный подход и вновь подтверждает важную роль женщин в азербайджанском обществе. Ныне азербайджанские женщины активно представлены в политике, экономике, науке и образовании, здравоохранении и других сферах. Женщины занимают высокие посты в законодательных и исполнительных органах власти, в судебной системе и на дипломатическом поприще. Принятие охватывающего 2026-2028-й годы Национального плана действий по гендерному равенству есть продолжение мер, последовательно осуществляемых азербайджанским правительством в данной области, отметила она.

Указав на активную роль парламента Азербайджана в подготовке и постоянном совершенствовании законодательной базы в соответствии с меняющимися потребностями общества в этом процессе, спикер Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис прошлого созыва обсудил 53 законопроекта, связанных с гендерным равенством и семейной политикой, а также провел 17 общественных слушаний. Гендерное равенство активно продвигается на институциональном уровне, а женщины-депутаты представлены в большинстве парламентских комитетов, обеспечивая отражение своих взглядов в законодательных дискуссиях. Наряду с этим, продолжила спикер Сахиба Гафарова, парламент Азербайджана решительно поддерживает международное сотрудничество в области поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и принимает активное участие в работе различных международных платформ. Она выразила надежду на то, что обсуждения в рамках данного форума дадут реальные результаты и внесут вклад в продвижение такой общей цели, как расширение прав и возможностей женщин - ключевого условия укрепления социальной сплоченности, устойчивости и поступательного развития в нашем регионе.