Во Франции одобрили запрет на соцсети для детей младше 15 лет

Во Франции нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Документ был принят в ходе ночного заседания с понедельника на вторник большинством голосов - 130 депутатов поддержали инициативу, 21 выступил против.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Guardian.

Законопроект направлен на защиту детей и подростков от негативного влияния избыточного экранного времени и социальных платформ. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал принятое решение важным шагом в обеспечении безопасности подрастающего поколения. Он неоднократно подчеркивал, что социальные сети могут оказывать вредное воздействие на психическое здоровье подростков.

Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом. В случае окончательного одобрения Франция станет второй страной после Австралии, где введен подобный возрастной запрет. Закон также предусматривает запрет на использование мобильных телефонов в лицеях.

Власти рассчитывают начать применение новых правил с начала учебного года 2026 года для новых аккаунтов. Ожидается, что социальные платформы получат время до конца года для отключения уже существующих учетных записей, не соответствующих возрастным требованиям.

Закон прямо запрещает доступ к онлайн-социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет, при этом из-под его действия выведены образовательные платформы и онлайн-энциклопедии. Для реализации инициативы потребуется внедрение эффективной системы проверки возраста, работа над которой ведется на общеевропейском уровне.