Дорожные проекты, которые избавят центр Баку от пробок

Как сообщалось ранее, с территории Сабунчинского района в направлении поселка Сулутепе будет проложена кольцевая автомобильная дорога. Благодаря этой дороге движение автомобилей будет обеспечено по соответствующим направлениям без заезда в город. В рамках проекта дорога, проходящая через территорию поселка Балаханы, также может быть преобразована в магистраль, что должно обеспечить более комфортный и бесперебойный транспортный поток.

В целом в последнее время в Баку планируется и реализуется множество крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры с целью устранения дорожных заторов.

Какие же шаги можно предпринять для дальнейшего сокращения пробок?

Комментируя тему в беседе с Day.Az, специалист по транспорту и логистике Рауф Агамирзаев отметил, что с точки зрения дорожной инфраструктуры, учитывая расположение Баку на полуострове, крайне важно завершить строительство полукольцевой скоростной дороги.

"В настоящее время направление Баладжары-Сабунчу-Рамана еще не завершено, и по этой причине основная транспортная нагрузка приходится на проспект Зии Буниятова. Эта полукольцевая дорога предусмотрена государственной программой, и ее реализация должна быть ускорена. Часть проекта была начата еще в 2007 году. Участок Короглу-аэропорт-Мардакян-Бузовна-Бильгя был завершен в 2014 году, однако работы в направлении Курдеханы были приостановлены. В последние годы проект возобновлен и в настоящее время продолжается в направлениях Пиршаги, Хырдалан, М1 и М4. Эта дорога обеспечит транспортному потоку, прибывающему с севера и запада, прямой выезд к аэропорту без въезда в город и без проезда через круг "20 Января". Это один из проектов, который окажет серьезное влияние на ситуацию в районе "20 Января", и в первом квартале года планируется завершение одной из его частей. Кроме того, направления Баладжары-Бинагади-Сабунчу и Биляджари-Баксол-Дярнягюль также оказывают общее влияние на городской трафик".

Эксперт также отметил роль микромобильных полос в снижении пробок.

По словам Агамирзаева, общая протяженность микромобильных полос достигла 47 километров, параллельно организованы прокат и стоянки для велосипедов:

"Число пользователей постоянно растет, расширяется использование скутеров, а также электрических и обычных велосипедов. В результате создания такой инфраструктуры альтернативные виды транспорта становятся всё более популярными среди населения. В настоящее время общая протяженность автобусных полос составляет 112 километров, благодаря чему увеличилась средняя скорость движения автобусов и возрос пассажиропоток - это считается одной из мер, дающих быстрый результат. Существующие дороги были сохранены, полосы перераспределены, трансформированы, и начала формироваться новая транспортная реальность".