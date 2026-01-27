В Баку пройдет презентация книги "LUCIDITY (Сны о режиссере)"

В Национальном музее искусств Азербайджана, 28 января в 18:30, состоится презентация новой книги театрального и кинорежиссера, писателя и сценариста Ильгара Сафата "LUCIDITY (Сны о режиссере)".

об этом сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Издание, состоящее из философско-онтологических текстов, посвящено размышлениям о театре, снам, подсознанию и режиссерскому мышлению. В книгу также вошли образцы короткой прозы автора и автобиографические заметки.

Презентация будет сопровождаться концертной программой. В рамках мероприятия состоятся обсуждения, посвященные идейному содержанию издания. В завершение вечера автор подпишет книги для читателей.

В рамках события также будет показан документальный фильм Ильгара Сафата "Небесные корни", посвященный удэгейскому шаманизму. Фильм рассказывает о том, как шаман сопровождает душу умершего человека в загробный мир. Удэгейцы - малочисленный народ (около 2000 человек), проживающий в России, на Дальнем Востоке.

