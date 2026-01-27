50-градусная жара обрушилась на эту страну
На Австралию обрушилась рекордная жара. В стране зафиксировали температуру воздуха почти в 50 градусов Цельсия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News.
Местные метеорологи заявили, что в нескольких населенных пунктах штата Виктория столбики термометров показали до 48,9 градуса Цельсия. Если информацию подтвердят, это станет рекордным значением для региона.
На фоне экстремально высоких температур австралийские власти предупредили о повышенном риске лесных пожаров в стране. Близкие к рекордным показатели жары также установились в Мельбурне, где сейчас проходит теннисный турнир Australian Open. Организаторам пришлось принять экстренные меры - в том числе защитить участников и зрителей при помощи раздвижных крыш на кортах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре