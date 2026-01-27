ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили сценарии управления киберугрозами

Делегация Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Как передает Day.Az, об этом Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в рамках визита делегация встретилась с советником председателя ЦБА Акифом Багировым и директором Департамента информационной и кибербезопасности Эльнуром Эйвазлы.

Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования правовой и нормативной базы в сфере кибербезопасности, опыту работы с "FINCERT", а также по сценариям управления киберугрозами.