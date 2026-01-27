https://news.day.az/economy/1812337.html ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили сценарии управления киберугрозами Делегация Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА). Как передает Day.Az, об этом Trend со ссылкой на ЦБА.
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили сценарии управления киберугрозами
Делегация Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Как передает Day.Az, об этом Trend со ссылкой на ЦБА.
Отмечается, что в рамках визита делегация встретилась с советником председателя ЦБА Акифом Багировым и директором Департамента информационной и кибербезопасности Эльнуром Эйвазлы.
Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования правовой и нормативной базы в сфере кибербезопасности, опыту работы с "FINCERT", а также по сценариям управления киберугрозами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре