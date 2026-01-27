"Астон Мартин" объявил список резервных гонщиков на сезон-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала заявление по поводу резервных пилотов на сезон-2026 Формулы-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, роль тест-пилота, гонщика на симуляторе и резервиста сохранит 33-летний бельгийский гонщик Стоффель Вандорн, а роль третьего пилота британского коллектива досталась 20-летнему британскому гонщику Джеку Кроуфорду.

Вандорн в 2026 году выступает за команду "Пежо" на их гиперкаре в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Кроуфорд на протяжении трех сезонов выступал в Формуле-2, а в 2025-м в составе "ДАМС" стал вице-чемпионом, проиграв итальянцу Леонардо Форнароли ("Инвикта") 36 очков. Где будет выступать американец в 2026-м - неизвестно.