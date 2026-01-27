https://news.day.az/world/1812325.html Гололедица осложнила передвижение по улицам Амстердама - ВИДЕО Блогер из Амстердама опубликовал видео, на котором запечатлено, как жители и туристы скользят по улицам города из-за сильной гололедицы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как люди с трудом удерживают равновесие, а некоторые падают на проезжей части и тротуарах.
