https://news.day.az/society/1812340.html

В эту дату ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В некоторых районах Азербайджана с вечера 28 января до дневных часов 29 января ожидаются осадки, прогнозируется снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что в отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах образуется гололед.