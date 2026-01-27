В эту дату ожидается снег

В некоторых районах Азербайджана с вечера 28 января до дневных часов 29 января ожидаются осадки, прогнозируется снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах образуется гололед.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az