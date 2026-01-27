https://news.day.az/society/1812340.html В эту дату ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В некоторых районах Азербайджана с вечера 28 января до дневных часов 29 января ожидаются осадки, прогнозируется снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что в отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах образуется гололед.
В эту дату ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых районах Азербайджана с вечера 28 января до дневных часов 29 января ожидаются осадки, прогнозируется снег.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах образуется гололед.
С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре