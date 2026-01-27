Франция поддерживает нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Турции.

"Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Турцией и Арменией. В этом контексте повторное открытие границ (между Турцией и Арменией - ред.), повышение региональной активности в рамках суверенитета обоих государств имеют чрезвычайно важное значение для процветания региона и на благо всех".