https://news.day.az/politics/1812331.html Франция поддерживает нормализацию между Азербайджаном и Арменией - Глава МИД Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Турции.
Франция поддерживает нормализацию между Азербайджаном и Арменией - Глава МИД
Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Турции.
"Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Турцией и Арменией. В этом контексте повторное открытие границ (между Турцией и Арменией - ред.), повышение региональной активности в рамках суверенитета обоих государств имеют чрезвычайно важное значение для процветания региона и на благо всех".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре