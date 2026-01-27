Глава Ookla об оценке интернет-сетей в Азербайджане

Оценка производительности интернет-сетей в Азербайджане не будет ограничиваться только показателями скорости, а станет проводиться на основе более широкого спектра технических параметров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) Ookla Стивен Бай, выступая сегодня в Баку на Саммите по связности в сфере гостеприимства.

"Мы измеряем не только скорость. Эти показатели дают более глубокое понимание реального качества сетей и пользовательского опыта. Сервис Down Detector, входящий в экосистему Ookla, в режиме реального времени отслеживает сбои и перебои в работе приложений и цифровых платформ. В настоящее время эта система охватывает около 25 тысяч сервисов и порядка 60 стран по всему миру, выявляя проблемы на основе пользовательских сигналов.

Кроме того, с помощью решения Ekahau измеряется производительность Wi-Fi-сетей. Ежегодно анализируются показатели качества более чем 4 миллионов точек доступа", - сказал С.Бай.