В Баку созданы новые платные парковки

В районе круга Аббасгулу ага Бакиханова, а также на улицах Магсуда Ализаде, Сеида Яхьи Бакуви и Арифа Гейдарова в Баку созданы и введены в эксплуатацию платные парковочные места.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Азербайджанском агентстве по наземному транспорту (AYNA).

Так, при организации парковок предусмотрены соответствующие условия для автомобилей водителей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию парковочных мест на улицах Сулеймана Сани Ахундова, Самеда Вургуна, Асада Ахмедова, Акима Аббасова, Насреддина Туси и Генерала Алиаги Шихлинского. На улицах с разметкой будут установлены соответствующие дорожные знаки, а новые парковочные места станут доступны владельцам транспортных средств.

"Правильная организация парковки делает улицы более удобными, безопасными и эффективными, а также позволяет всем владельцам транспортных средств рационально использовать городскую территорию", - отметили в агентстве.