Популярный смартфон Samsung устарел

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила последнюю версию программного обеспечения для популярных смартфонов серии Galaxy S21. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание, что в январе заканчивается пятилетняя гарантия на смартфоны серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года. По словам авторов медиа, Samsung обещала выпускать крупные обновления для гаджетов пять лет и сдержала свое слово - устройства получили свой, по-видимому, последний апдейт.

Так, южнокорейские пользователи уже могут установить на свои старые девайсы обновление с идентификатором G99xNKSSCHZA5. В том числе, апдейт включает в себя несколько актуальных патчей безопасности. "Samsung планирует постепенно выпустить обновление в других регионах в течение следующих нескольких дней", - рассказали журналисты.

Авторы SamMobile заметили, что после того, как смартфон перестает получать обновления, пользоваться им становится опасно. В этой связи они предложили фанатам Samsung рассмотреть к покупке Galaxy S26.