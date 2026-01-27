Видимость будет ограничена, ожидается гололед

Озвучена ожидаемая ситуация на автомобильных дорогах на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 28 января в некоторых районах ожидается туманная погода.

В связи с ожидаемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах прогнозируется ограничение видимости до 300-800 метров.

Ночью и утром в некоторых горных районах существует вероятность образования гололедицы на дорогах.

