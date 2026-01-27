https://news.day.az/society/1812269.html Видимость будет ограничена, ожидается гололед Озвучена ожидаемая ситуация на автомобильных дорогах на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 28 января в некоторых районах ожидается туманная погода. В связи с ожидаемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах прогнозируется ограничение видимости до 300-800 метров.
Видимость будет ограничена, ожидается гололед
Озвучена ожидаемая ситуация на автомобильных дорогах на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 28 января в некоторых районах ожидается туманная погода.
В связи с ожидаемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах прогнозируется ограничение видимости до 300-800 метров.
Ночью и утром в некоторых горных районах существует вероятность образования гололедицы на дорогах.
