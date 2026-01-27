В Баку в автобусе скончался пассажир

В Баку скончался пассажир в автобусе.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл 26 января в автобусе маршрута № 53 в Ясамальском районе.

Житель Баку Махеддин Айдемиров 1957 г.р. скончался от инфаркта.

Проводится расследование.