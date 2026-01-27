https://news.day.az/society/1812270.html В Баку в автобусе скончался пассажир В Баку скончался пассажир в автобусе. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл 26 января в автобусе маршрута № 53 в Ясамальском районе. Житель Баку Махеддин Айдемиров 1957 г.р. скончался от инфаркта. Проводится расследование.
