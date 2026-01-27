https://news.day.az/world/1812251.html В Армении столкнулись 15 автомобилей, есть пострадавшие В Армении на участке трассы Ереван-Гюмри столкнулись автомобили. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали столкновение 15 автомобилей на участке трассы Ереван-Гюмри протяженностью 51-55 километров.
В Армении столкнулись 15 автомобилей, есть пострадавшие
В Армении на участке трассы Ереван-Гюмри столкнулись автомобили.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали столкновение 15 автомобилей на участке трассы Ереван-Гюмри протяженностью 51-55 километров.
До прибытия спасателей двое пострадавших были доставлены в медицинский центр, где их состояние здоровья было оценено как удовлетворительное.
Спасатели использовали специальное оборудование, чтобы вытащить двух человек из автомобилей Ford, приблизить их к машине скорой помощи и расчистить дорогу.
