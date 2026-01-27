В Армении на участке трассы Ереван-Гюмри столкнулись автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали столкновение 15 автомобилей на участке трассы Ереван-Гюмри протяженностью 51-55 километров.

До прибытия спасателей двое пострадавших были доставлены в медицинский центр, где их состояние здоровья было оценено как удовлетворительное.

Спасатели использовали специальное оборудование, чтобы вытащить двух человек из автомобилей Ford, приблизить их к машине скорой помощи и расчистить дорогу.