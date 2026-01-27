В ближайшие дни возможны магнитные бури

В среду, 28 января, на Земле возможны слабые магнитные бури.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Геомагнитная обстановка вернется в норму в пятницу, 30 января. По словам Богачева, последние несколько дней геомагнитная обстановка была стабильной - после нескольких активных возмущений в январе. "Магнитных бурь и возмущений не было уже три дня. Это впервые в этом месяце, который в целом довольно напряженный в этом плане", - сказал физик.