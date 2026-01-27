Будут проведены очередные мониторинги по борьбе с птичьим гриппом

В соответствии с Совместным планом действий государственных органов и других соответствующих субъектов по предотвращению заболевания птичьим гриппом с 2 по 6 февраля будет проведен очередной эпизоотологический мониторинг.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

В ходе мониторинга будет проведен общий осмотр диких птиц и прилегающей территории, охватывающий водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории охотничьих хозяйств и национальных парков, определенные по признаку риска. Будет проводиться отлов диких птиц с целью выявления возбудителя, а также взяты диагностические пробы у домашних птиц, содержащихся на промышленных птицеводческих предприятиях разного размера, включая семейные хозяйства в различных регионах (городах). Кроме того, будет проведен общий осмотр предприятий, хозяйств, водоемов и парков по всей стране, реализованы целенаправленные просветительско-пропагандистские мероприятия по обеспечению соблюдения ветеринарных норм и правил, а также организован сбор и анализ эпизоотологических данных.

В ходе мониторинга будут проведены соответствующие исследования отобранных образцов.