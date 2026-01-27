В Австралии разбился самолет

В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает телеканал 9News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Катастрофа произошла ранним утром вскоре после взлета.

"Предварительное расследование установило, что пилотом был 73-летний житель Бинли. Пассажир, предположительно, был из Сиднея. Расследование продолжается, в нем примут участие специалисты из отдела по расследованию авиакатастроф Квинсленда, полиции Квинсленда и авиационных властей", - говорится в материале.

Кроме того, на месте происшествия возник пожар, который распространился на существенной площади, в том числе из-за жаркой и ветреной погоды.