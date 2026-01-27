Китай запустил полностью автоматизированное производство компонентов для роботов

Китайские компании приступили к автоматизации ключевых этапов производства в сфере робототехники.

Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.

Так, компания Eyou Robot Technology объявила о запуске первого в мире полностью автоматизированного производства шарнирных узлов для человекоподобных роботов. Новая площадка, открытая на прошлой неделе в Шанхае, рассчитана на выпуск до 100 тыс. компонентов в год с планами увеличения мощностей втрое.

Основанная в 2018 году Eyou Robot Technology поставляет комплектующие ряду китайских разработчиков гуманоидных роботов, включая AgiBot. Серийное производство компания начала в 2023 году, а по итогам прошлого года объем поставок превысил 95 тыс. единиц.

В компании отмечают, что полная автоматизация сборки позволит снизить себестоимость человекоподобных роботов за счет повышения производительности и стабильного качества. Использование роботов в производственном цикле обеспечивает круглосуточную работу и сокращает затраты на персонал.

Представители отрасли подчеркивают, что развитие робототехники будет идти более быстрыми темпами, чем в автомобильной промышленности. По их оценкам, по мере решения ключевых технологических задач спрос на гуманоидных роботов может резко вырасти, что приведет к ускоренному расширению производства и снижению цен.