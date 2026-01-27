В соцсетях распространяется фейковое видео от имени Хикмета Гаджиева

На ряде аккаунтов, действующих в социальных сетях, было распространено фальшивое видео, созданное с применением технологии "deepfake" от имени помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева, которое не отражает реальность и носит ложный характер.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что данный пример дезинформации, созданный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественного мнения в заблуждение, служит подрыву отношений между Азербайджаном и Турцией, нанесению ущерба стратегическому союзничеству между двумя братскими странами и ослаблению взаимного доверия.

"Мы призываем общество доверять только информации, исходящей из официальных источников, журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда активизируются кампании, основанные на ложной и фейковой информации, и распространяется тенденция создания контента с использованием технологий "deepfake".

В то же время мы призываем владельцев социальных сетей и соответствующие органы принять меры по оперативному удалению вредоносного и фальшивого контента, а также по внедрению эффективных механизмов для предотвращения подобных случаев", - говорится в сообщении Агентства по развитию медиа.