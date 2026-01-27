https://news.day.az/sport/1812267.html UFC отменил бой на турнире из-за подозрительных ставок Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок на турнире UFC 324 из-за подозрительных ставок. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Betonmobile. Бой между Майклом Джонсоном и Энтони Эрнандесом сняли с карда за часы до старта события в Лас-Вегасе.
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок на турнире UFC 324 из-за подозрительных ставок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Betonmobile.
Бой между Майклом Джонсоном и Энтони Эрнандесом сняли с карда за часы до старта события в Лас-Вегасе. Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что решение связано с аномальным движением коэффициентов и резким всплеском ставок на одного из бойцов.
Организация оперативно вмешалась, чтобы защитить целостность турнира, а расследование теперь ведет ФБР. Уайт публично объяснил ситуацию, подчеркнув нулевую терпимость к подобным инцидентам.
