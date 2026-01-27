"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой

Синоптики распространили желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 29 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязяне и Гобустане в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

