В Азербайджане выросла страховая сумма в расчете на одного человека
В прошлом году страховая сумма в расчете на одного человека составила 262 маната. В 2024 году этот показатель был равен 195 манатам.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целевым показателям.
По его словам, стоимость оказанных услуг превысила 306 миллионов манатов:
"В прошлом году число людей, за которое был уплачен взнос по обязательному медицинскому страхованию, составило 2 миллиона 263 тысячи 437 человек. Сумма страховых взносов, уплаченных работодателями, работниками и физическими лицами, составила 705 миллионов 173 тысячи 092 маната".
Заур Алиев подчеркнул, что наибольшую долю среди оказанных услуг составили гинекологические обследования, радиологические исследования и приемы у врачей общей практики.
Ранее мы сообщали, что к доходам этих лиц будет применяться страховой взнос в размере 2%.
