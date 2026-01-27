В Азербайджане выросла страховая сумма в расчете на одного человека

В прошлом году страховая сумма в расчете на одного человека составила 262 маната. В 2024 году этот показатель был равен 195 манатам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целевым показателям.

По его словам, стоимость оказанных услуг превысила 306 миллионов манатов:

"В прошлом году число людей, за которое был уплачен взнос по обязательному медицинскому страхованию, составило 2 миллиона 263 тысячи 437 человек. Сумма страховых взносов, уплаченных работодателями, работниками и физическими лицами, составила 705 миллионов 173 тысячи 092 маната".

Заур Алиев подчеркнул, что наибольшую долю среди оказанных услуг составили гинекологические обследования, радиологические исследования и приемы у врачей общей практики.

Ранее мы сообщали, что к доходам этих лиц будет применяться страховой взнос в размере 2%.