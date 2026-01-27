Названо число граждан, трудоустроенных на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день трудоустроены 8 тысяч граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, только в 2025 году были обеспечены работой 2 847 граждан: "154 человека были привлечены к программе самозанятости. Их общее число доведено до 705. 58 процентов из них работают в государственном секторе, 42 процента - в частном".

Председатель также добавил, что число граждан, вовлеченных в мероприятия по профессиональной подготовке на освобожденных территориях, достигло 360 человек.