Продлен срок ареста граждан России, находящихся под стражей в Баку

В отношении членов группы, состоящей из граждан России, находящихся под стражей в Баку, принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста на 3 месяца.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в рамках операции, проведенной Министерством внутренних дел, по делу о транзите и незаконном обороте наркотических средств из Ирана, а также по фактам кибермошенничества.