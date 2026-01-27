https://news.day.az/society/1812285.html Продлен срок ареста граждан России, находящихся под стражей в Баку В отношении членов группы, состоящей из граждан России, находящихся под стражей в Баку, принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Согласно информации, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.
В отношении членов группы, состоящей из граждан России, находящихся под стражей в Баку, принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста на 3 месяца.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
Согласно информации, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.
Отметим, что обвиняемые были задержаны в рамках операции, проведенной Министерством внутренних дел, по делу о транзите и незаконном обороте наркотических средств из Ирана, а также по фактам кибермошенничества.
