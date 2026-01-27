Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell!

Лотерея лидера инноваций Bakcell с многочисленными подарками успешно подошла к концу. Главный приз лотереи, вызвавшей широкий интерес, автомобиль Porsche Cayenne, достался Урфану Буксаеву.

"В Bakcell мы уделяем особое внимание инициативам, которые делают повседневную жизнь наших абонентов более насыщенной и приносят им дополнительную ценность. В рамках этой лотереи мы подарили сотням победителей радостные моменты. С большим удовольствием мы объявляем победителя главного приза нашей мега-лотереи, автомобиля Porsche Cayenne и от всей души поздравляем всех победителей", отметила директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айcель Сулейманова.

Также отметим, что в рамках лотереи был определён и победитель последнего автомобиля Zeekr 001. Самир Аскеров испытал радость этого незабываемого момента, получив ключи от своего нового роскошного автомобиля.

Особо подчеркнём, что лотерея Bakcell стала первой в Азербайджане масштабной лотереей, реализованной на платформе на базе искусственного интеллекта. Благодаря активному использованию пакета "Şans" и услуг Bakcell абоненты получили возможность выиграть ценные призы. В ходе лотереи, по выбору искусственного интеллекта, победителям были вручены в общей сложности 92 смартфона iPhone 17, 13 автомобилей Zeekr 001 и 1 автомобиль Porsche Cayenne.

