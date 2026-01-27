https://news.day.az/world/1812311.html Дублин затопило - ВИДЕО Сильные наводнения произошли в окрестностях столицы Ирландии Дублина из-за шторма "Чандра". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате проливных дождей затоплены дороги и приусадебные участки, нарушено движение транспорта в ряде районов.
Дублин затопило - ВИДЕО
Сильные наводнения произошли в окрестностях столицы Ирландии Дублина из-за шторма "Чандра".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате проливных дождей затоплены дороги и приусадебные участки, нарушено движение транспорта в ряде районов.
Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности, а экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.
