Дублин затопило

Сильные наводнения произошли в окрестностях столицы Ирландии Дублина из-за шторма "Чандра".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате проливных дождей затоплены дороги и приусадебные участки, нарушено движение транспорта в ряде районов.

Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности, а экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.