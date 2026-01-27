https://news.day.az/world/1812323.html

Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг Гренландии. Как передает Day.Az, с таким заявлением он выступил в интервью на радиошоу Sid & Friends In The Morning. "Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - отметил американский лидер.